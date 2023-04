Casa di Comunità “ponte” in vista Prima il restyling poi il personale

di Barbara Calderola

Casa della Comunità "ponte" a Cernusco in attesa di quella prevista dalla Regione nella prima tornata di aperture e poi posticipata. La struttura che servirà anche Carugate vedrà la luce la confine fra i due Comuni, ma la realizzazione non è dietro l’angolo. Così si è fatta strada la soluzione per tamponare, a discuterne con i vertici di Asst, il sindaco Ermanno Zacchetti, nella sua veste di presidente dell’Assemblea dei Comuni del nuovo Distretto dell’Alta Martesana, la direttrice Daniela Invernizzi, l’assessore alla Salute Giorgia Carenzi. Al tavolo con l’amministrazione anche il responsabile dei medici dell’Uboldo e del Crotta Oltrocchi Ferruccio Mazzucchi, il coordinatore della Casa della comunità di Gorgonzola Franco Cipriani e Daniela Meregalli alla testa della Direzione assistenziale dell’area nord dell’Azienda. Lo scambio si è concentrato sul nuovo servizio che avrà sede all’ex Ferb, di fianco all’ospedale, alla fine della ristrutturazione in corso. Nella Casa, che aprirà fra qualche mese, ci sarà lo sportello di accoglienza per valutare le necessità dei pazienti da tutti i punti di vista, anche sociale, "indirizzandoli al meglio". E poi Cup e Scelta e revoca del medico nella logica di accentrare tutti gli uffici dei quali malati e famiglie hanno bisogno senza più farli vagare da una parte all’altra della città. E poi arriveranno gli Infermieri di famiglia e di comunità, sei all’inizio, "ma a regime saranno 10", incaricati di portare a termine tutte quelle operazioni, come punti di sutura e medicazioni che oggi per mancanza di offerta sul territorio finiscono per intasare il pronto soccorso. Ci saranno anche gli studi di due medici di famiglia e di un pediatra, più gli specialisti, in quell’ottica di "risposta a tutte le necessità" alla base del cambiamento.

"Prosegue la collaborazione con Asst che porterà a stringere i rapporti anche con i servizi sociali del Comune per una presa in carico delle persone senza trascurare nessun aspetto", spiega Carenzi. Mentre per il sindaco-presidente "in attesa della realizzazione definitiva della Casa della Comunità, è positivo che si sia lavorato per offrire da subito anche ai cittadini della nostra area soluzioni concrete per rispondere all’esigenza dei cittadini di contare sulla sanità pubblica, raccordando il lavoro dei medici di famiglia e le cure garantire in corsia".