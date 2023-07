Casa di comunità in vista Rivoluzione in arrivo restyling da oltre 11 milioni

di Monica Autunno

Casa di comunità al Serbelloni, è pronto il planning dei maxi cantieri, lavori al via, ma non prima di ottobre. Riguarderanno il pianterreno e il primo piano del nosocomio, in odore di totale trasformazione e restyling grazie a un finanziamento Pnrr di oltre 11 milioni di euro. Mentre si attendono le imprese, si studia e si ritocca il piano, delicato, delle opere. E dei trasferimenti provvisori, causa lavori. Non riguarderanno le attività sanitarie, che rimarranno tutte, anche durante i lavori, in struttura. Bensì gli uffici amministrativi non aperti pubblico: grazie ad un accordo con il Comune saranno probabilmente trasferiti, per l’anno di opere, all’ex palazzina ufficio imposte di piazza Giovanni XXIII.

Probabile, ma non ancora sicuro, anche il trasferimento pro tempore dell’ufficio scelta e revoca medico, anche qui in locali comunali: potrebbe trovare alloggio provvisorio all’interno del centro intergenerazionale di via Oberdan. Sono importanti e saranno di forte impatto i lavori autunnali all’ospedale e oggi Casa di comunità di Gorgonzola, una delle prime inaugurate in zona. Un primo cronoprogramma prevedeva l’avvio in giugno. È stato rinviato a ottobre. Si interverrà per ora su pianterreno e primo piano. Modifiche alla distribuzione degli spazi sono in programma anche nel resto della struttura, in particolare al piano terzo, che sarà destinato alla salute mentale. Alla pianificazione degli interventi, e alle misure per evitare qualsiasi disservizio durante i lavori di adeguamento spazi, la direzione ospedaliera lavora incessantemente da mesi. "L’obiettivo attorno al quale abbiamo ruotato nel confronto - così Daniela Invernizzi, responsabile della struttura - è quello di mantenere i servizi sanitari all’interno dell’ospedale. Così sarà". In questo senso preziosa la disponibilità del Comune. "Certamente. Poter decentrare gli uffici amministrativi ci consentirà di avere un “polmone” di spazi da impiegare". Sarà trasferito al terzo piano ad avvio cantieri il Centro psico-sociale. Dal Comune il sindaco Ilaria Scaccabarozzi: "L’unico supporto che potevamo dare a questo intervento era logistico, di qui la messa a disposizione dei locali comunali".