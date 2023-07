Casa di comunità, al via i lavori I servizi sanitari resteranno divisi

di Laura Lana

Inizieranno a fine mese i lavori che dovranno trasformare la sede di via Oslavia 1 nella nuova Casa di comunità. Questa, a oggi, è l’unica informazione certa sulla struttura. Non si sa quando entrerà in funzione né quali servizi – oltre a quelli obbligatori – saranno inseriti né come sarà organizzata l’accessibilità delle fasce più fragili in una zona decentrata della città. Così, la commissione dedicata, richiesta dall’opposizione, ha lasciato più domande che risposte.

"Asst e Ats faranno un incontro per illustrare i prossimi passi, perché questo non è il luogo e io non sono la persona per illustrare quello che è di competenza sanitaria – ha spiegato l’assessora ai Servizi sociali Roberta Pizzochera –. Come Comune stiamo invece sentendo il terzo settore per riuscire a coordinarci sempre di più e meglio nell’erogazione di attività, come successo ad esempio nella pandemia. Stiamo lavorando per creare convenzioni, ad esempio sul trasporto come durante le vaccinazioni Covid". Primo luogo di cura con personale presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la Casa di comunità vedrà team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri, specialisti, infermieri e assistenti sociali, oltre a un punto prelievi e strumentazione polispecialistica che permetterà la presa in carico dei pazienti. Anche la continuità assistenziale andrà in via Oslavia e sarà portato avanti un osservatorio sulle liste di attesa.

I lavori per adeguare i due piani potranno durare 3 come 6 mesi (quelli indicati inizialmente), anche se la Casa di comunità avrebbe dovuto essere inaugurata a settembre. "Ci sono già medici di base interessati a entrare nella struttura". Altri resteranno in via Marx 111 per poter presidiare Cascina Gatti e Ats prenderà tutto l’edificio di via Marx 195. "I servizi di Asst andranno in parte anche in ospedale e gli amministrativi in via Croce 12. Nei fatti i servizi di comunità ci sono già anche senza un luogo unico, così come gli infermieri che esercitano a domicilio. Il servizio non attende la realizzazione della struttura".

Scettico Giulio Zanotto, membro della Rete della Salute che mette insieme comitati e associazioni. "Via Oslavia è disagevole anche per i sestesi non fragili ed è mancata del tutto la partecipazione dei cittadini. Non si capisce neanche quale idea abbia il Comune sui servizi che si ritengono necessari e che sono diversi da Cologno o Milano. Quali analisi e criteri sono stati usati: l’età, l’indagine epidemiologica del ministero rispetto ai siti di interesse nazionale, i dati degli ospedali?".