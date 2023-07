Carugate primo tra i Comuni “ricicloni“

di Barbara Calderola

Carugate con la quota dell’82,4% si laurea Comune più “Riciclone” del Cem per i centri sopra i 15mila abitanti, Legambiente premia i big della differenziata a Roma e l’azienda che gestisce i rifiuti fra hinterland e Brianza per l’opera nel campo della sostenibilità portata avanti sul territorio negli ultimi 50 anni. Al secondo posto si classifica Cassano d’Adda (82,2%, sempre oltre i 15mila), fra i piccoli, Inzago (82,4%) e Bussero (81,3%). Un successo per la Martesana.

Per tutti cerimonia in grande stile all’hotel Quirinale, i centri sul podio gonfiano il petto, "il diploma è motivo di vanto e di orgoglio per i quali dobbiamo ringraziare l’impegno e la tenacia di famiglie e imprese". "Sono risultati importanti – dice Alberto Fulgione, presidente della società – sia per noi che per le nostre amministrazioni. Dobbiamo molto a Ecuosacco, è lo strumento che ci ha permesso un taglio netto degli scarti". Il progetto è di estenderne l’uso in un territorio che ha come media per chi l’ha già introdotto il 79% di capacità di separare l’immondizia (76 per gli altri) e 51 chili pro capite di produzione l’anno di secco (contro i 55 di chi non si avvale ancora del sacco rosso). "Dati che ci spingono a introdurlo al più presto nei Comuni che non l’hanno ancora adottato", conferma il presidente.

Una missione che si traduce in soldi, l’anno scorso gli aumenti della vendita della pattumiera da riciclare ai consorzi di filiera hanno portato nelle casse dei municipi soci 9,3 milioni di euro, 1 milione 400mila euro in più del 2021, (+ 18,2%). Così il fatturato del colosso dell’immondizia è salito a 86,5 milioni, in crescita di quasi 10 con un utile di 2,6 milioni in linea con il bilancio precedente "a dispetto dei rincari dei costi delle materie prime legate alle tensioni socio economiche scatenate dal conflitto russo–ucraino".

Differenziare? Conviene sia all’ambiente che al portafoglio. "Grazie a questi numeri, nonostante il contesto economico di oggettiva difficoltà, nel 2023 riusciamo a mantenere le vecchie tariffe".