Cartelli affissi davanti ad alcuni condomini Post del Comune: attenti, è un tentativo di truffa

Volantini bufala, che verosimilmente girano in rete ovunque, hanno alzato il livello di allerta in molti Comuni. Tanto da spingere i primi cittadini a pubblicare post di allerta per tentativi di truffa in atto. “Firmato” dal ministero dell’Interno parla di controlli nelle case a caccia di non residenti, non segnalati, e annuncia sanzioni pecuniarie. " Attenzione! Tentativo di truffa - recita il post del Comune di Pieve Emanuele - in questi giorni, in prossimità di alcuni condomini sono comprarsi questi avvisi. Trattasi di comunicati falsi. Si invita la cittadinanza a segnalare immediatamente al numero del pronto intervento della polizia locale 800118855 se qualcuno si presenta alla porta". Mas.Sag.