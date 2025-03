Carpiano, le cicogne Cico e Cica sono tornate: il nido sulla torre-faro. Le immagini in diretta streaming

Carpiano (Milano), 31 marzo 2025 – Le cicogne Cico e Cica sono tornate, anche per questa primavera 2025, sulla torre-faro di Carpiano, coccolate dal nido allestito dalla Città metropolitana di Milano.

L’amicizia tra le due cicogne e la Città metropolitana di Milano risale al 2022, quando, attraverso un richiamo artificiale, le cicogne erano state “invitate” a costruire la loro casa in un nido allestito sulla torre tecnologica della rotonda della Binasca. Uno spazio accogliente, a 44 metri d’altezza, insonorizzato e termicamente controllato, per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. Esperimento riuscito, tanto che dal 2023, le cicogne sono sempre tornate e, ora, si attende la deposizione delle uova e la cova.

Proprio nel 2023, era stato proposto un contest nella scuola primaria di Carpiano dove alunne e alunni avevano individuato una rosa di nomi poi messi al voto sui social. Cico e Cica, sono stati i nomi prescelti per le due cicogne e che simbolicamente accompagnano ogni anno le ospiti della torre-faro.

In attesa dei pulli, l’arrivo delle cicogne scandisce l’inizio della primavera e ricorda la valenza di un progetto che coniuga innovazione a tutela ambientale, favorendo la riproduzione della specie in un contesto protetto e sicuro. E’ possibile seguire le giornate delle due cicogne in streaming sul sito internet.

Da non dimenticare che è anche possibile seguire la schiusa delle uova di Giò e Giulia, i due falchetti pellegrini che da anni hanno il nido sul tetto del Grattacielo Pirelli di Milano, a 125 metri d’altezza. Dapprima era stato posizionato un nido artificiale (una vasca in legno con un letto di ciottoli) per accogliere i due rapaci, che ci hanno messo quasi un anno per iniziare ad utilizzarlo, quindi sono state installate due webcam attraverso le quali è possibile ammirarli h24 in diretta streaming sul portale della Regione Lombardia. In totale, quindi, dal 2017 al 2024, i due esemplari di circa 15 anni, hanno avuto avuto ben 36 'figli'. Tutti uccelli predatori che poi, quando è arrivato il momento giusto, hanno spiccato il volo, lasciando la 'casa di famiglia', questo 'attico' in centro a Milano, a mamma e papà.

Le tre uova sono state deposte l'1, il 3 e il 6 marzo 2025. La schiusa avviene circa un mese dopo (33 giorni), quindi potrebbe verificarsi proprio in questi giorni. È possibile seguire la diretta streaming sia sul sito della Regione Lombardia, nel Media portal, sia attraverso la pagina Facebook Giò&Giulia Falchi Pellegrini a Milano - Community dove vengono pubblicate fotografie e piccoli spezzoni dei video più interessanti.