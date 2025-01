Carpentiere montatore. Caccia ad autisti di cisterne

Carpentiere montatore meccanico, 1 posto. Requisiti: capacità di lettura del disegno meccanico; disponibilità a trasferte in Italia e in Europa 3-5 volte all’anno. Contratto: tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato; tempo pieno, contratto da definire in base alle competenze specifiche del candidato. Sede di lavoro: Campospinoso Albaredo (Pavia). Candidature: inviare cv a voghera@provincia.pv.it specificando il codice offerta 10232, centro per l’impiego di Voghera.

Autista camion cisterne, 1 posto. Requisiti: indispensabile possesso di patente C e CQC, automuniti. Richiesta esperienza nella mansione. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Lodi. Candidature: inviare il curriculum all’indirizzo email

selezione@provincia.lodi.it con codice offerta 2956