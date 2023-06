Carovana di nomadi in via Cusago In 4 mesi allontanati 504 camper

Una carovana di nomadi sulla ciclabile di via Cusago all’estrema periferia ovest della città. "Conto 35 mezzi. Un record. E ci sono altri 15 camper sulla vecchia via Cusago all’angolo con via Edison, pronti a posizionarsi", annunciava ieri un residente. "Ogni volta la stessa storia - commenta Daniele Albini del Distretto agricolo milanese -. Non è solo questione di parcheggio abusivo: la strada si riempie di immondizia, il verde viene danneggiato, ci sono viavai di persone, panni stesi, spazzatura lungo i canali d’irrigazione". Ad aprile era stato annunciato da Palazzo Marino e dal Municipio 7 l’inizio dei lavori per posizionare guard rail in metallo e legno per la sicurezza stradale e prevenire il campeggio abusivo dei caravan dei nomadi. Costo dell’opera: 150mila euro. E l’assessore alla Sicurezza Mario Granelli, pochi giorni fa, ha annunciato anche al Municipio 8 deterrenti strutturali già previsti in altre vie, e segnalato che gli interventi della polizia locale per contrastare il fenomeno sono raddoppiati: se nel 2022 ha allontanato 544 mezzi, in soli quattro mesi nel 2023 ne ha dovuti già allontanare 504, per un totale di 1.459 persone. M.V.