Caro affitti, sit-in a Baggio "Date a noi l’ospedale militare Perfetto per uno studentato"

di Simona Ballatore

Sit-in davanti all’ospedale militare di Baggio, per chiedere più alloggi per gli studenti fuorisede e non solo.

Dopo il blitz e l’occupazione della Casa dello studente di piazza Leonardo (che si è chiusa con la promessa agli studenti che i lavoro di riqualificazione ripartiranno al più presto), continuano le mobilitazioni contro il caro-affitti e sul tema dell’abitare "per mandare un messaggio alle istituzioni, in particolare a coloro che non ci hanno ascoltato in questi 50 giorni di protesta", dicono dal presidio I "ragazzi delle tende". Con loro c’è anche Ilaria Lamera che il 2 maggio aveva picchettato la prima canadese davanti al Politecnico dando via a una protesta che si è diffusa davanti agli atenei di tutta Italia. "Questo stabile inutilizzato può essere convertito facilmente a studentato pubblico", sottolineano, indicando i padiglioni che durante la pandemia avevano ospitato anche un centro vaccinale. "Chiediamo che edifici come questo vengano assegnati immediatamente ai Comuni insieme a uno stanziamento straordinario che sia in grado di fare fronte ai costi necessari per la riconversione, restituendo aree vuote della città alla comunità".

"Giovani senza casa giovani senza futuro", "meno affitto più amore" e ancora "Mai più case senza persone, mai più persone senza casa": si leggeva sui cartelli colorati. Tra i consiglieri comunali presenti al picchetto Federico Bottelli del Pd, che presenterà una mozione per rifunzionalizzare le palazzine inutilizzate dell’ospedale militare di Baggio e mappare gli edifici simili che potrebbero essere facilmente riconvertiti. Intanto continuano in Città Metropolitana i tavoli tecnici sul canone concordato e il confronto con l’assessorato alla Casa del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, con l’obiettivo di trovare la quadra questa estate.

"Vogliamo che si proceda concretamente con l’attuazione di soluzioni sul territorio per aumentare i posti letto per gli studenti e le studentesse - ribadiscono dal sit-in -. In primo luogo, chiediamo una vera legge quadro di contrasto agli affitti brevi. Oltre a ciò è necessario che il Parlamento approvi una legge che inserisca il diritto all’abitare tra i Livelli Essenziali di Prestazione, sanciti dalla Costituzione, come livelli minimi da garantire su tutto il territorio nazionale. Infine, chiediamo al Governo di stabilire ex ante un numero di posti letto destinati al diritto allo studio, da stabilire con le università e le rappresentanze studentesche".