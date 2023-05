Caro affitti, Sala telefona alla studentessa in tenda: “Vieni al tavolo di confronto in Comune”

Milano - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala telefona a Ilaria, la studentessa accampata in tenda davanti al Politecnico per protestare contro il caro affitti.

"Mi ha spiegato qual è la situazione e le difficoltà economiche del Comune – rivela la 23enne, iscritta al quarto anno di ingegneria ambientale - ma mi ha promesso che riprenderemo il tavolo degli affitti, e che ci sarò anche io". Sul tavolo dell'amministrazione comunale ci sono già delle idee per cercare di risolvere la crisi: "Ha detto che il villaggio olimpico diventerà uno studentato".

Un segnale di disponibilità al dialogo, quello del sindaco Sala, che tuttavia ammette di non immaginare una soluzione nel breve periodo: "Ha detto che il problema, purtroppo, non è risolvibile immediatamente, ma lo sarà per le nuove generazioni che entreranno all'università tra pochi anni". Ilaria si dice fiduciosa dopo la chiamata ricevuta, anche se si riserva di vedere quali saranno i risultati del tavolo: "Sarò davvero soddisfatta quando faremo qualcosa". Si dice pronta a "portare al tavolo le mie opinioni e fare le mie domande a tutte le persone presenti, come i rappresentanti di Airbnb e dell'unione dei costruttori e gli studenti".

Per il momento, sulla questione sono intervenute solo personalità politiche dell'opposizione, come Pierfrancesco Majorino ed Elly Schlein, ma Ilaria si dice aperta al dialogo anche con chi governa: "Io non ho chiamato nessuno in prima persona, sono sempre stata contattata. Mi piacerebbe parlare anche con gli esponenti del governo, non solo quelli dell'opposizione con cui ho già parlato; se vorranno parlare con me sono disponibile a farlo".