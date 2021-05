Milano, 28 maggio -

E' stato accolto tra gli applausi l'arrivo del feretro di Carla Fracci, morta ieri a 84 anni, nel foyer della Scala dov'è allestita la camera ardente. Ad attendere la salma dell'etoile fuori dal Piermarini c'erano il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il direttore musicale Riccardo Chailly e il sovrintendente Dominique Meyer. All'arrivo del carro funebre, alle 11.30, un centinaio di persone all'esterno del teatro si è lasciato andare in lungo applauso proseguito anche all'interno dove erano presenti, tra altri, la sorella Marisa Fracci, il direttore del corpo di ballo Manuel Legris, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il direttore generale Maria Di Freda, il direttore della scuola di ballo Frederic Olivieri. Un lungo applauso ha accompagnato anche l'ingresso del feretro nel foyer, dove c'era il corpo di ballo del teatro, degli alunni dell'Accademia, del personale della Fondazione. La bara, ricoperta di rose bianche, è stata accolta sulle note di un quartetto che ha suonato i Crisantemi di Puccini e un adagio di Mozart. Dopo la musica un minuto di silenzio e l'omaggio delle autorità, quindi la camera ardente è stata aperta al pubblico. Le persone, in attesa fin dal mattino, hanno formato una lunga fila fino in via Filodrammatici.

Scampanellio di tram e applausi

Fuori dal Teatro, uno scampanellio di tram lungo un minuto è stato suonato alle 12 in punto, in memoria della Fracci. Per tutta la giornata, dalle 12 alle 18, tutti i tram 1, la linea presso cui prestava servizio il padre dell'étoile, scampanelleranno al loro passaggio come faceva il papà Luigi ogni volta che passava davanti alla Scala. Una delegazione di tramvieri ha presenziato alla camera ardente che resterà aperta fino alle 18. Domani invece si terranno i funerali, alle 14.45 nella basilica di San Marco, sempre a Milano. La Scala è stata "la sua casa per 70 anni" ha ricordato Meyer. E non poteva che essere allestita alla Scala la camera ardente per l'ultimo saluto alla leggenda della danza. Un onore riservato a pochi, come il pianista Vladimir Horowitz nell'89, ma che "lei si merita" ha detto Meyer, che sta pensando anche a un tributo "speciale".

Sala: "Sarà ricordata dalla sua città"

Con la scomparsa di Carla Fracci Milano "perde una parte della sua storia recente". La grande ballerina verrà ricordata dalla sua città, ma per dedicarle una via o una piazza "dobbiamo mantenere la regola dei dieci anni, perché se no le eccezioni non vanno bene. Però ci ragioneremo, vedremo cosa fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, accogliendo il feretro della Fracci al Teatro alla Scala. "Il modo per riconoscere il talento e l'amore che lei ha dato a Milano ci spinge a trovare delle soluzioni". Fracci, ricorda Sala, "ha amato Milano profondamente e credo che raramente si sia visto un ricambio così sincero da parte della città. Si tratta di uno dei rari casi in cui tutti sono a favore, in cui tutti l'hanno ammirata e amata. E anche una bella storia, nascere in una famiglia normale, con una volontà di costruire qualcosa di importante per te e perché ti sta intorno". La storia di Carla Fracci "è anche un po' Milano, l'idea di dare opportunità a chi lo vuole, l'idea dell'accoglienza per tutti, però lei certamente ci ha dato un lustro difficile da immaginare e da poter ripetere. E chiaro che c'è il dolore, ma c'è anche la consapevolezza di quanto amore è circolato fra lei e la città e questo devo dire che rinfranca".

Fontana: "Stella delle stelle"

"E' stata un'artista unica che ha fatto la storia e ha dato tantissimo alla sua citta' e all'intero Paese. Io l'ho definita la stella delle stelle". Ha detto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, in visita alla camera ardente. "Ho avuto il piacere di incontrarla alcuni mesi fa e ha veramente rappresentato in sé l'arte italiana e ha esaltato questo teatro in maniera particolare". Per il presidente della Regione ha rappresentato "un grande piacere da vedere, da assistere alle sue interpretazioni. Era pura poesia".

Delpini: "Con l'arte della danza ha scritto canti di preghiera"

"Con l'arte della danza, leggera e ardua, Carla Fracci ha mostrato che il movimento del corpo può scrivere messaggi d'amore, storie di dolore, canti di preghiera. La gloria di Dio trasfigura la gloria umana in compimento e

consola chi ne piange il distacco". È il messaggio di cordoglio dell'arcivescovo Mario Delpini per la morte di Carla Fracci, "un'emozione che percorre tutta la città e che suscita echi intutto il mondo. Partecipo - scrive Delpini - del coro innumerevole che la ricorda, l'ammira, ne medita il messaggio di sublime arte espressiva, di seria disciplina e costante sacrificio, di generosa sensibilità. Porgo alla famiglia le mie condoglianze e assicuro la preghiera di suffragio".