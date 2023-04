Career Day, una giornata di colloqui per scegliere la strada giusta

Faccia a faccia con i giovani. Università, imprese, agenzie di lavoro e di volontariato internazionale si confrontano con under 19 alla ricerca della strada giusta. Obiettivo, combattere la disoccupazione, facilitando l’incontro fra domanda e offerta. A Pioltello torna il Career Day, quinta edizione per il Salone della formazione, una cabina di regia che non trascura nessuna possibilità, da corsi post-diploma alla laurea, all’inserimento immediato, alle esperienze all’estero e aiuta stringere contatti per muovere i primi passi nella professione. Sabato, stand e workshop dalle 9 alle 14 al Salone polifunzionale di piazza Bonardi 1, organizzano Informagiovani e il Comune. In vetrina prestigiosi atenei, Iulm, Bocconi, università di Bergamo e di Pavia, Statale di Milano, Cattolica, Accademia di Belle Arti Santa Giulia, e importanti aziende, pubbliche e private: Adecco, Gi Group, Esselunga, Cap, Billy Tacos, Roadhouse, Silanos, Sodexo, Cogeser, Afol e Decathlon. Tutte risponderanno alle domande e raccoglieranno curricula da usare al momento giusto. Alle 10.30 il primo approfondimento su Attitudini e competenze a cura di Daniela Nuzzo di Afol, e alle 11.30 il secondo, E se fossi un recruiter? con Enza Noto e Arianna Borsotti di Adecco per entrare nelle dinamiche che guidano gli esperti nella ricerca del candidato ideale e carpire i trucchi per essere più attrattivi (prenotazione obbligatoria al 366-6000838m o scrivendo a [email protected]). "Il Career Day è un’occasione unica – dice Marta Gerli, assessore alla partita - aiuta i ragazzi a destreggiarsi nel mondo del lavoro e della formazione attraverso il confronto. Una precisa scelta di investimento dell’Amministrazione sull’orientamento di qualità. Vogliamo offrire a tutti strumenti utili perché facciano scelte consapevoli".

Bar.Cal.