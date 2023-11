"Carabinieri in azione: due denunce e una segnalazione"

Ancora controlli straordinari sul territorio, programmati dai carabinieri della compagnia di Corsico, in particolare nelle zone da cui arrivano maggiori segnalazioni e nei punti abituali di spaccio. Durante l’ultimo servizio straordinario effettuato a Buccinasco, i militari hanno eseguito tre perquisizioni personali, controllato quasi 80 persone e fatto accertamenti su 30 veicoli. All’esito del servizio, sono scattate due denunce e una segnalazione alla prefettura. I denunciati sono due marocchini risultati irregolari. I due erano nella zona tra via dei Mille e via Resistenza, in zone dove risultano gravitare spacciatori. Un giovane italiano è stato trovato in possesso di un grammo di hashish e segnalato alla prefettura come assuntore.