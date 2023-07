Carabiniere fuori servizio fa arrestare giovane ladro

Alla Lidl di via De Padova aveva pensato di fare acquisti gratis, ma tra i clienti c’era anche un carabiniere. È finita male per un egiziano di 21 anni. Nella borsa frigor, presa sempre nel supermercato, aveva messo varia merce, con un’attenzione particolare a quella elettronica: in tutto aveva messo insieme quasi 250 euro di prodotti. A fare la spesa in quel posto c’era però anche un maresciallo della stazione cittadina: era fuori servizio, in compagnia della moglie, ma si è subito insospettito per i movimenti del malvivente tra gli scaffali. Così, una volta alla cassa, lo ha bloccato. Lo straniero non si è dato per vinto e ha cercato di scappare, anche opponendo resistenza. Si è scagliato prima contro il militare e poi anche contro l’addetto alla sicurezza del negozio, intervenuto per fermare il malvivente. Dopo essersi divincolato e aver tentato la fuga, l’egiziano è stato raggiunto dai due e dai rinforzi di altri carabinieri, che nel frattempo erano stati chiamati dal personale del supermercato. Per il 21enne sono scattate le manette e ora dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina impropria. La.La.