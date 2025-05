“Cara” Milano, fuga nell’hinterland. Aree Falck a Sesto, scatta la vendita: case a prezzo “abbordabile”

Sesto San Giovanni (Milano), 17 maggio 2025 – Si chiama Aura Living ed è la prima palazzina messa in vendita sulle aree Falck. Gli striscioni sono già comparsi lungo la parete che delimita il cantiere in via Acciaierie e Mazzini. “Acquista la tua casa nella città di domani”, si legge sul primo. “Dove tutto prende forma, nasce la tua casa”, sul secondo. In rosso l’alert: “Blocca ora con soli 5mila euro”. In un mese, soltanto dal progetto, sono già stati prenotati 80 appartamenti.

A realizzare il nuovo complesso nel comparto Unione Zero, accanto alla stazione a ponte di Renzo Piano, è la cooperativa Consorzio Asea.

“I due edifici che compongono Aura Living, rappresentano il perfetto equilibrio tra innovazione e comfort, con soluzioni abitative flessibili e servizi esclusivi: palestre, coworking, ampi locali condivisi a servizio del condominio e dedicati ai bambini”, spiega la coop.

Il costo al metro quadro va dai 3.800 ai 3.900 euro al primo piano, per poi salire di circa 80 euro al metro quadro più si sale in alto. “Si tenga presente che la convenzionata uscirà a 4.150 euro”, ci dicono. Così, Aura Living promette di rastrellare tutti quei milanesi che, oggi, sono espulsi dal capoluogo perché non riescono a sopportarne più i costi di affitto e di acquisto. “A due minuti dalla metropolitana, dal raccordo autostradale e a 15 minuti dal centro di Milano”, recita il claim nello slide show, con tanto di fermo immagine su Duomo e Madonnina.

Un monolocale (40 metri quadri) si potrà acquistare a partire da 158mila euro, un bilocale (58 metri quadri) da 214mila, un trilocale (94 metri quadri) da 343mila euro fino al quadrilocale (116 metri quadri) che parte da un prezzo di 412mila euro. “Ogni appartamento è dotato di box auto e cantina e vanta un’efficienza energetica in classe A4, garantendo il massimo rispetto per l’ambiente e un’eccellente qualità della vita, con una visione che guarda al futuro”. Aura Living, è un progetto realizzato dal Consorzio Asea, una cooperativa che offre un’opportunità vantaggiosa per acquistare a prezzo competitivo, garantendo una diretta partecipazione nella realizzazione del proprio appartamento - si legge sul sito per prenotare un appuntamento -. Una soluzione d’acquisto in cooperativa estremamente vantaggiosa e dal forte spirito sociale”.

Il comparto in cui Aura Living nasce è quello oggi pieno di gru. Un maxicantiere da 250mila metri quadri, di proprietà della società Milanosesto come il resto delle ex acciaierie. Accanto alla stazione e alle nuove torri 93mila metri quadri di spazi direzionali, 39mila di studentato,43mila di residenze, 22mila di spazi a uso ricettivo, 35mila metri quadri di spazi comuni a uso pubblico. E poi, a collegare la vecchia e la nuova Sesto, il nuovo scalo griffato dall’archistar e l’Unione Zero il Green Boulevard, il grande asse pedonale e commerciale. Inizio lavori nel 2026, le prime famiglie potranno entrare nel 2028.