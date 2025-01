Capodanno cinese a Milano. Danza del Drago e laboratori

Danza del Drago nel cortile della scuola per festeggiare il Capodanno cinese cominciato ieri. Un benvenuto colorato all’anno che inizia, che è quello del serpente di legno: sesto segno dello zodiaco cinese, il serpente è considerato un animale di grande fascino e profondità. Associato alla saggezza, all’intuizione e alla capacità strategica, incarna il potenziale per il cambiamento e il rinnovamento. Si unisce al legno, che è simbolo di crescita, equilibrio e connessione con la natura e l’ambiente. Un’occasione speciale celebrata anche dai ragazzi: alla scuola secondaria di primo grado Panzini di via Giusti (istituto comprensivo Giusti-D’Assisi) della Chinatown milanese, ieri gli studenti hanno festeggiato in collaborazione con il centro culturale cinese di via Paolo Sarpi: il maestro Yin, in tre giorni ha insegnato ai giovanissimi i movimenti per dare vita alla “danza del Drago“, un drago con l’anima di tessuto sorretto da bastoni impugnati dai ragazzi e accompagnato da mosse di tai chi.

Ora la comunità cinese si prepara a festeggiare con la grande manifestazione di domenica 2 febbraio, all’Arco della Pace. Intanto il quartiere di via Paolo Sarpi è addobbato con lanterne, lucine e creazioni grafiche ispirate al Drago. Si tratta di uno degli eventi più attesi dalla comunità cinese, la più popolosa d’Italia dato che tra Milano e hinterland conta circa 33mila persone. Appuntamento all’Arco della Pace dalle 14. In piazza Sempione sarà allestito un palco che ospiterà la tradizionale danza del Leone e del Drago, oltre alle esibizioni di arti marziali, una sfilata in costumi di epoche antiche e gli immancabili canti e balli. La festa, a ingresso libero, è organizzata e offerta dalle principali associazioni di residenti e imprenditori di origine cinese, in particolar modo dal coordinamento delle associazioni cinesi a Milano.

Red.Mi.