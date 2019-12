Milano, 26 dicembre 2019 - Tutti pazzi per il capodanno a Milano. Il capoluogo meneghino risulta infatti la seconda città più ricercata al mondo per gli italiani per iniziare il 2020. E' quanto emerge da una analisi di Jetcost, che ha monitorato le ultime ricerche di aerei per il periodo compreso tra il 27 dicembre 2019 e il 2 gennaio 2020 utilizzando il motore di ricerca di voli e hotel. Altre 9 città italiane (Napoli, Catania, Roma, Palermo, Bologna, Torino, Bari, Venezia e Lamezia Terme) sono risultate tra le 20 mete piùricercate in tutto il mondo dai viaggiatori nostrani.

© Riproduzione riservata