Trezzo sull'Adda (Milano), 21 aprile 2021 - "E sono contento della scelta che ho fatto, nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto, sì, sono contento, che bella scoperta, non serve nient’altro che fare una scelta. Patetica, eroica, patetica, eroica". Un calcio alle indecisioni, l’omaggio a Beethoven, la consacrazione all’arte. Imperversa il video di "La scelta", il primo singolo tratto dall’album "Exuvia" di Caparezza. L’artista pugliese, la sua grinta e una location tutta abduana: dal palco al parco al parcheggio, il videoclip è stato girato al Live Club di Trezzo sull’Adda. Storico tempio della musica dal vivo, rampa di lancio per moltissimi artisti, ospitò il Caparezza di "Sono fuori dal tunnel" nella prima sede di via Fratelli Bandiera. "Un artista cui siamo legati, da sempre. E una “scelta” che ancora una volta ci onora".

Singolo e video sono online dal 16 aprile, anticipano il nuovo album del rapper pugliese, in uscita il 7 maggio in digitale e in formato cd e lp su etichetta PolydorUniversal Music. Al primo sguardo ecco, familiari ai tanti affezionati amici del locale trezzese, il palco, che apre il video e su cui l’artista si esibisce durante l’esecuzione del brano, il giardino esterno dove l’artista suona il pianoforte, le uscite laterali, il parcheggio. Un luogo simbolo della musica live. "Uno degli elementi ricorrenti del nuovo album - così Michele Caparezza nel materiale di presentazione - è la stasi, il non luogo senza via d’uscita. Come si viene fuori da questa impasse? Esiste un solo modo: fare una scelta, prendere una decisione". E così lo staff del Live Club dopo l’uscita del video. "Caparezza è un artista a cui siamo legati da sempre. Sin dalle nostre origini, quando il Live Club si trovava in via Fratelli Bandiera e lui cantò proprio sul nostro palco “Sono fuori dal Tunnel”. Seguirono due strepitosi concerti sold out in via Mazzini, tappe dei tour di “Le dimensioni del mio Caos” nel 2008 ed “Eretico Tour” nel 2011".

Ma la collaborazione con Shining Production ha avuto altri momenti clou: "Abbiamo avuto il piacere di organizzare concerti di Caparezza nei palazzetti e in altri luoghi di prestigio, come il Capodanno in Piazza Duomo e quello ad Alghero. Siamo molti legati a Michele, come artista, professionista e anche umanamente". Il video di "La scelta" è stato girato in una sola giornata, lo scorso 10 aprile. Nella prossima stagione l’"Exuvia Tour" partirà il 19 febbraio 2022 a Jesolo, e porterà l’artista sui palchi dei principali palasport. Uno sguardo fiducioso alla ripartenza della musica. E un Live Club "resiliente", chiuso da oltre un anno, "in attesa, come tutti - così Laura Ciraudo, responsabile della comunicazione - di quanto ci diranno i prossimi decreti".