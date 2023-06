Cantieri sulla linea 2 della metropolitana, sostituzione binari fino a settembre

Sostituzione dei binari sulla linea 2 della metropolitana, estate di cantieri, si prosegue con la fase finale: lavori sino a settembre, si avvicinano le settimane più critiche. Nel dettaglio. Sulla tratta Gobba-Gessate, fino al 29 luglio e sempre solo dopo le ore 22, i treni restano sostituiti da bus sostitutivi. Dall’8 al 14 luglio tra Gorgonzola e Gessate la circolazione dei treni sarà invece interrotta per permettere la sostituzione dei binari di scambio ìa Cascina Antonietta. Il servizio sarà dunque effettuato da bus sostitutivi. Per quanto concerne la tratta da Gobba a Cologno, anche fino al 29 luglio e solo dopo le ore 22, il servizio sarà effettuato su binario unico con treno navetta. Dal 30 luglio al 3 settembre invece sarà sospesa la circolazione dei treni per concludere gli interventi sui binari a Cascina Gobba. M.A.