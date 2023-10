Cantieri in corso, disagi e proteste. Il sindaco: "Devono solo abituarsi"

Avanzano i lavori in via Matteotti, via Portone, piazza Martiri della Libertà, via Balossa. Cambia anche la viabilità e aumentano i disagi. Molti cittadini e negozianti si lamentano, per il sindaco è solo questione di abitudine. "Abito in via Portone e uscendo con la macchina dal cortile interno, per andare dall’altra parte della stazione devo fare tutto il giro di Novate. Più chilometri, più inquinamento, più fila, è assurdo. Capisco i disagi dei lavori, la mia paura però è che stiamo imitando Milano e oltre i parcheggi a pagamento, si arrivi anche a bloccare la circolazione delle auto. Ci sono delle esigenze delle persone e anche quelle andrebbero rispettate", spiega il cittadino Fabio Rociola. A intervenire è anche Legambiente. "Dopo il Consiglio aperto in cui potevamo esprimere i pareri, nessuno ci ha più chiamati per un incontro. Su come sarà la piazza Martiri, avevamo chiesto di mantenere la sua storicità, non si sa nulla. Ci hanno solo detto in commissione del Territorio che il giardinetto non verrà toccato. Una volta ancora non c’è comunicazione da parte del Comune", dichiara Ambrogio Boniardi da Legambiente Novate. "La sostenibilità è importante, però l’auto è un mezzo di trasporto. I progetti sono belli, forse sarebbe bastato pensare anche a dei nuovi parcheggi", è il parere di un’altra residente Alessia Vassallo. "Posto che tutti i cambiamenti destabilizzano e creano aspettative a volte positive e a volte negative, è normale che la trasformazione della viabilità, delle vie e delle strade può creare sensazioni diverse, questo lo dobbiamo mettere in conto. L’impressione e la prospettiva che si iniziano a vedere, smonta questa idea negativa. Già le abitudini sono cambiate, la gente non parcheggia più disordinatamente, sa di avere a disposizione i parcheggi interrati con la sosta oraria e non vengono utilizzati. È una trasformazione che porterà ordine, bellezza, sostenibilità e vivibilità per la nostra città. Sono questi i temi che ci hanno spinto a non perdere questa occasione importante che si è presentata con il Pnrr. Sono soldi che stiamo mettendo in campo per la nostra città, siamo tra i pochi Comuni che hanno già colto questa possibilità e stanno già quasi finendo i lavori. il percorso è tracciato e credo che l’abbiamo fatto nel migliore dei modi", conclude la sindaca Daniela Maldini.