Cantieri al via da settembre Nuova vita alle ex elementari nasce il polo di aggregazione

di Alessandra Zanardi

Con l’apertura dei cantieri attesa subito dopo l’estate, nuova vita all’ex scuola elementare di via Mazzini. Grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro nell’ambito del Pnrr, l’edificio dismesso nel cuore del paese, a due passi dal Comune, diventerà un centro culturale e di aggregazione. Una nuova biblioteca e postazioni per il coworking, ma anche spazi per workshop e corsi di formazione: sono queste le attività che troveranno posto nello stabile del 1915 dove sono cresciute, tra banchi e lavagne, generazioni di paullesi. Ora si volta pagina con nuove funzioni (compreso un punto di ristoro) e un progetto che, sul fronte architettonico, prevede di mantenere il più possibile l’impianto dell’edificio preesistente. L’intervento conservativo dovrà essere in ogni caso compatibile coi più moderni accorgimenti in tema di anti-sismica, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. "Tra i fondi del Pnrr, ricalibrati sull’aumentato costo delle materie prime, e ulteriori finanziamenti a copertura della fase progettuale, nel complesso si tratta di un investimento da 6,5 milioni di euro. Un budget interamente coperto da risorse esterne, senza alcun costo per i paullesi - osserva il sindaco Federico Lorenzini -. Il nuovo spazio sarà pensato come un contesto multifunzionale. Oltre alla biblioteca tradizionale, ad esempio, ci sarà una biblioteca delle cose, per la presa in prestito degli oggetti più svariati, nonché una biblioteca delle persone intesa come scambio di saperi. Si tratterà di un luogo di partecipazione e condivisione, capace di rispondere a svariate esigenze". Lo studio di fattibilità tecnico-economica per una riconversione dell’immobile risale all’inizio del 2021, mentre è notizia dell’anno scorso che Paullo si è aggiudicata, per questo progetto, uno dei finanziamenti Pnrr più corposi nell’ambito di Come in, un programma di rigenerazione urbana per l’area metropolitana milanese.