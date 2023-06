Cantieri a Bellaria, incubo finito Non c’è più il rischio di esplosioni

di Valeria Giacomello

Piano integrato di Bellaria, finalmente la svolta tanto attesa: ora che l’area di danno si è notevolmente ridotta, i cantieri riprenderanno le attività ferme da anni. Arriva così a una conclusione l’intricata vicenda, combattuta a suon di carte bollate, iniziata nel 2012 quando l’allora sindaco Antonio Falletta aveva deciso di bloccare la costruzione di un intero lotto di abitazioni e servizi accessori a causa della vicinanza con lo stabilimento industriale di Mapei. A pesare come un macigno, la pericolosità derivata dallo stoccaggio di periossido, un materiale infiammabile a rischio esplosione. Una decisione che si era scontrata con lo sconcerto e l’opposizione dei residenti del popoloso comparto, circa un migliaio di abitanti, che si erano trovati a vivere all’interno di un cantiere infinito.

"Stiamo subendo un grave sopruso - avevano lamentato a più riprese - causato da provvedimenti amministrativi che ci costringono a vivere in un’area priva di servizi. Siamo una frazione lasciata al proprio destino: non ci sono posti auto, l’illuminazione è scarsa, dove avrebbero dovuto costruire le opere urbanistiche ora c’è un bosco selvatico, il completamento della piazza è stato bloccato". Dopo 10 anni di continui colpi di scena e di sentenze del Tar contrapposte, la soluzione pare alle porte: gli esiti delle ultime verifiche condotte dagli organismi di controllo hanno determinato che l’area di danno per la presenza del perossido attualmente interessa una zona estesa fino a 26 metri dal confine dell’impianto, con una notevole riduzione del rischio rispetto alla precedente area di danno stimata a 75 metri. "Ora che abbiamo un rapporto ufficiale - ha dichiarato il vicesindaco Stefania Accosa - possiamo procedere a un riconvenzionamento con l’operatore del piano urbanistico, in ordine della nuova definizione di obblighi, ovvero cessione di aree e realizzazione di servizi pubblici. Si tratta di una questione molto sentita dalla cittadinanza, che ha tenuto in sospeso i suoi residenti. Ora abbiamo la certezza che non sussiste più il rischio esplosivo dei perossidi. La sicurezza è sempre stata una priorità e avere l’evidenza che l’area di danno escluda le abitazioni è la notizia ufficiale che tutti stavamo attendendo. Riprenderemo con l’operatore il percorso rimasto interrotto, l’area del PII di Bellaria cambierà finalmente volto".