Cantiere Forza Italia "Europee, puntiamo al 10% Servono liste competitive"

di Giambattista

Anastasio

Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia, qual è attualmente lo stato di salute del partito?

"C’è la consapevolezza di aver perso il più importante protagonista della storia repubblicana e un leader insostituibile. Ma c’è anche la consapevolezza che Forza Italia, alle prossime elezioni europee, possa raggiungere l’obiettivo di tornare in doppia cifra".

Ottimismo della volontà, il suo? La scomparsa di Silvio Berlusconi sembra aver riaperto le guerre intestine sia a livello nazionale sia in Lombardia, dove il partito pare spaccato tra chi è vicino a lei e chi all’ex coordinatrice Licia Ronzulli, capogruppo in Senato.

"Leggo e sento tutto, ma non c’è alcuna spaccatura con Licia Ronzulli. A me fa sorridere questa narrazione di un partito diviso in più fazioni e ormai destinato a un ruolo marginale. Fa sorridere perché non si tengono in alcun conto i dati di fatto. A livello nazionale Forza Italia è l’ago della bilancia: i nostri voti sono decisivi nell’orientare le scelte dell’esecutivo e del Parlamento e abbiamo una rappresentatività solida e importante nel Paese. E non siamo spaccati: il 15 luglio il Consiglio nazionale acclamerà Antonio Tajani nuovo presidente".

Che ruolo avrà Marta Fascina nel partito?

"Il ruolo che riterrà più opportuno. Adesso bisogna rispettare il suo dolore, poi si vedrà".

Ha accennato alle Europee: con quale alleanza si deve perseguire, a suo avviso, l’obiettivo, da lei dichiarato possibile, di arrivare almeno al 10%?

"Possiamo raggiungere l’obiettivo di tornare in doppia cifra se costruiamo liste competitive, se costruiamo liste capaci di tener insieme più mondi nell’idea di un grande cartello popolare e, non ultimo, se riusciremo a rinnovare il partito con i congressi. Una volta eletto Tajani, inizierà una traversata nel deserto con il lancio dei congressi cittadini e provinciali e, infine, quello nazionale".

Congresso nazionale prima delle Europee, quindi?

"Questo non sta a me deciderlo. Personalmente credo, però, che un congresso nazionale convocato prima delle Europee possa rappresentare un trampolino di lancio per il voto, possa fare da traino e costituire una grande vetrina. Dopo le Europee, invece, questo effetto non ci sarebbe".

Lei si richiama all’area moderata e popolare. Ma la Lega, vostra alleata, vuole un cartello con Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National, e con Alternative für Deutschland, l’estrema destra tedesca.

"L’identità di Forza Italia è ancorata al Partito popolare europeo. Questa è una delle grandi eredità lasciateci da Silvio Berlusconi insieme all’invenzione dell’attuale centrodestra, una coalizione della quale Forza Italia rappresenta l’area moderata e popolare. Noi non siamo né la destra conservatrice e nazionalista né la destra sovranista. Non abbiamo alcun problema con la Lega, che è altra cosa rispetto alla Le Pen, ma per noi è impensabile un’alleanza con la destra che lei rappresenta".

In Regione Lombardia non siete decisivi e, ripeto, si parla da tempo di divisioni interne.

"Anche in questo caso voglio sottolineare tre dati di fatto. Il primo: da quando sono diventato coordinatore lombardo, quindi appena tre mesi fa, Forza Italia ha registrato soltanto nuovi ingressi e nessun nuovo addio. Per l’esattezza, sono entrati nella nostra squadra 5 consiglieri di Municipio di Milano, 3 ex consiglieri regionali, due dei quali provenienti dalla Lega ed una da Fratelli d’Italia, e decine di amministratori locali. E posso anticiparle che altri seguiranno. Si è invertito il processo: fino a poco tempo fa, Forza Italia era un partito dal quale si usciva, ora è un partito nel quale si desidera entrare. Questo dimostra che c’è una grande voglia di costruire un’area moderata. Secondo dato di fatto: il 15 luglio i 30 delegati lombardi voteranno tutti per Antonio Tajani, non ci saranno sorprese. Per inciso, l’ultima assemblea regionale, a Sesto San Giovanni, ha visto una partecipazione inaspettata. Terzo dato di fatto: una settimana fa abbiamo allestito in tutta Lombardia 150 gazebo e registrato duemila nuovi iscritti".

Quindi non teme nuovi addii?

"No, chi se ne doveva andare, se n’è già andato".

Quanto agli arrivi, a chi allude?

"Si saprà a cose fatte".