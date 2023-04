Cantiere abbandonato "Grigliata abusiva"

"Pic nic abusivo nel cantiere". I residenti di via Mascherpa segnalano l’ennesima intrusione nell’area dello "Sporting" dov’è in corso, da anni, la costruzione di alcune palazzine. Da qualche tempo i lavori si sono interrotti e il sito, come denunciato più volte dai cittadini, è meta di periodici accessi abusivi. L’ultimo risale ai giorni scorsi, quando un gruppo di ragazzini vi si è introdotto per organizzare una grigliata, con tanto di tavoli e sedie, in uno degli stabili in costruzione. Gli intrusi si sono poi allontanati all’arrivo del vigilante. "Abbiamo contattato la società che ha in capo l’area, sollecitando un potenziamento delle misure di sicurezza", dichiara il comandante della polizia locale Pierantonio Spelta. "Abbiamo intimato alle società coinvolte maggiore attenzione e quanto successo nel fine settimana lo dimostra: l’intervento della guardia giurata ha fatto sì che i ragazzi si allontanassero - aggiunge l’assessore alla Sicurezza Massimiliano Consolati -. Ricordiamo che si tratta di un’area privata".A.Z.