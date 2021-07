Milano - Momenti di paura per un cagnolino rimasto in bilico sul balcone con le gambe posteriori incastrate nella recinzione e quelle anteriori sospese nel vuoto, in un palazzo in via Sebastiano Veniero a Milano. A soccorrere il cagnolino sono stati i vigili del fuoco che con una lunga scala sono riusciti a raggiungerlo e a metterlo in salvo in pochi minuti evitando così che il quattrozampe precipitasse in strada.

L'operazione di salvataggio è stata ripresa dai vigili del fuoco in un video postato poi sulla loro pagina Facebook. Immediate e numerose le visualizzazioni al filmato, ma anche i commenti. In tanti si sono complimentati con i vigili del fuoco e li hanno ringraziati per il lavoro che svolgono ogni giorni.