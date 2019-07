Milano, 23 luglio 2019 - Lasciato in balcone, in un palazzo di via Watt, sotto il sole nelle ore più calde del pomeriggio. E' accaduto a un Golden retriever, che fortunatamente è stato notato da alcuni passanti, che hanno allertato la Polizia locale e i Vigili del Fuoco del Comando di Milano. Immediato l'intervento dei pompieri che hanno raggiunto il balcone con l'ausilio di una scala italiana, hanno provveduto a sincerarsi delle cattive condizioni di salute del cane, quindi ad imbragarlo e a calarlo, mediante apposito sistema, in sicurezza. Il cagnolone, evidentemente prostrato, é stato poi preso in carico dalla Polizia locale, giunta sul posto, e portato presso un centro veterinario per un controllo clinico.

