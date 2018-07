Milano, 22 luglio 2018 - Brutta avventura, per fortuna finita bene, per un cane lupo a Milano. L'animale è finito prima nel fiume Lambro, nel tratto a sud della città, e poi nel Naviglio Pavese: è stato salvato dalla pattuglia di una Volante della polizia che è riuscito a seguirlo mentre annaspava nell'acqua.

Tutto è cominciato alle 6.15: Wallace, otto anni, un lupo grigio di origine cecoslovacca, è scivolato nel Lambro all'altezza di via Santander. Il padrone, un trentenne, ha tentato di tutto per riprenderlo, ma la forte corrente ha allontanato l'animale.

A quel punto il proprietario ha chiamato il 112. I poliziotti delle Volanti del commissariato Porta Ticinese si sono precipitati sul posto. Gli agenti hanno cercato Wallace seguendo la corrente dell'acqua e, dopo aver chiamato la centrale operativa per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, lo hanno localizzato in via Palach poco prima dell'intersezione del fiume con il Naviglio Pavese.

Lì, muniti di bastoni e pezzi di legno trovari sul posto, i poliziotti hanno liberato il cane dai rifiuti in cui era intrappolato e che lo stavano facendo affogare, permettendo l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'acqua. Un intervento a lieto fine per Wallace e il suo padrone che, riabbracciato il cane, ha ringraziato gli agenti definendoli "angeli della strada".