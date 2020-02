Corsico (Milano), 4 febbraio 2020 - I vigili del fuoco hanno salvato con un'autoscala un cagnolino rimasto bloccato sul davanzale di una finestra al sesto piano di un appartamento a Corsico. Secondo quanto comunicato dagli stessi vigili del fuoco, il forte vento che si è abbattuto oggi sulla città ha provocato l'apertura di una finestra mentre nell'abitazione c'era solo il cane.

L'animale si è avventurato all'esterno ma non è più riuscito a tornare indietro, iniziando a latrare per attirare l'attenzione. Dopo un pò il custode lo ha notato in difficoltà e ha chiamato i soccorsi che lo hanno salvato a circa 20 metri

d'altezza.