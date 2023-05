Candidato sindaco a Cinisello Roberto Mastromatteo: "L’alternativa siamo noi"

di Laura Lana

"L’alternativa c’è", dice Roberto Mastromatteo, il candidato della lista civica La Nostra Città. Lunga esperienza manageriale, dal 2020 è componente della giunta esecutiva nazionale di Assofarm, dopo 4 anni alla presidenza del Cda di Asfc di Cusano, dove ha ricoperto anche il ruolo di direttore. Numerosi incarichi sempre nel settore farmaceutico, è da sempre impegnato nell’associazionismo.

Perché ha deciso di impegnarsi in prima persona in queste elezioni?

"Su sollecitazione di molti, per rispondere al richiamo di una comunità delusa da dieci anni di amministrazioni che hanno lasciato in eredità una città con una qualità di vita decisamente peggiorata, più sporca, meno funzionale, carente nei servizi, distante dalle reali necessità. Da qualche anno i cinisellesi sono rilegati al ruolo di spettatori di promesse come in un “Grande Fratello“".

Quali sono le priorità per Cinisello?

"I primi interventi saranno l’introduzione di un abbonamento annuale di 20 euro per residenti per sostare sulle strisce blu, servizi decentrati in periferia, l’individuazione di microaree assegnate a un operatore dedicato alla pulizia di marciapiedi e giardini, l’integrazione alla convenzione del servizio tesoreria con inserimento di predisposizione bancomat in Crocetta e Sant’Eusebio. Poi la parziale riapertura oraria di via Virgilio con dissuasore mobile. Bisogna riprendere alcuni progetti annunciati e di fatto abbandonati come il car sharing e le colonnine di ricarica elettrica".

Cosa vi rende diversi dalle coalizioni di centrodestra e centrosinistra?

"La politica del tifoso che ci ha stancati: alle Comunali la capacità o incapacità ad amministrare tocca quotidianamente il cittadino. Ci limitiamo ai contenuti: alla politica dell’apparire preferiamo la sobrietà e i risultati. In questi anni è mancato un sensato ordine delle priorità: l’abbiamo visto nei lavori pubblici e nella mancata realizzazione del Piano di governo del territorio".

Che obiettivo ha la lista?

"Raccogliere un gran numero di consensi, almeno quelli necessari per avere la forza di portare avanti il programma: la mia stessa candidatura, come quella dei 24 candidati al consiglio è funzionale per non dire subordinata alla realizzazione del progetto della civica e anche in questo rappresentiamo una novità".