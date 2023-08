Candidati a Pero: Aspiranti Bibliotecari, Ultimo Mese per le Selezioni

Aspiranti bibliotecari cercansi per la rete di biblioteche dell’azienda speciale Csbno. La prima posizione aperta è per un assistente di biblioteca con supporto amministrativo part time (24 ore settimanali), offrono un contratto a tempo indeterminato. C’è tempo fino al 4 settembre per candidarsi. Un’altra opportunità la offre la selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’affidamento di incarichi a tempo determinato di assistente di biblioteca. Qui le domande vanno presentate entro l’11 settembre. Le prove si svolgeranno al PuntoCerchiate in via Matteotti 51 a Pero. Mon.Gue.