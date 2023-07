Campus Ecologico del Parco del Lura, 75 Ragazzi e Ragazze in Volontariato e Educazione Ambientale

Da Garbagnate a Saronno, fino ai Comuni di Bregnano e Cermenate, in provincia di Como, piace il campus ecologico del Parco del Lura, la proposta estiva di volontariato e di educazione ambientale, dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 17 anni. Giunto alla sedicesima edizione, organizzato dal Parco del Lura e dalle amministrazioni comunali, il campus è iniziato il 19 giugno e ha coinvolto ogni settimana quasi 20 partecipanti. Quest’anno hanno preso parte all’attività 75 ragazzi e ragazze. Adolescenti e preadolescenti sono stati coinvolti nei lavori di sistemazione degli arredi in legno del parco e degli orti comunali (panchine, tavoli, staccionate), nella manutenzione delle piste ciclabili e nella pulizia delle aree verdi. Coordinati dagli educatori ambientali di Koinè cooperativa sociale, si sono spostati in bici nei vari luoghi ‘di lavoro’ e hanno partecipato anche ad attività di educazione ambientale e momenti di ‘citizen science’. Per tutti, come ricompensa un buono spendibile in alcuni esercizi commerciali del territorio. Roberta Rampini