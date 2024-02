Campo base all’Idroscalo per 80 trattori

Trattori in presidio all’Idroscalo. In concomitanza con gli incontri previsti in questi giorni a Bruxelles, gli agricoltori in lotta contro le politiche dell’Unione europea sono tornati a protestare anche nel Milanese. Ieri mattina una rappresentanza del movimento Riscatto agricolo, con un’ottantina di mezzi, si è data appuntamento a Segrate, lungo la Rivoltana, dov’è stato allestito un campo-base. Da qui una delegazione di 5 trattori si è spinta in corso Magenta a Milano, dove ha sede la rappresentanza italiana della Commissione europea.

Proprio le politiche agricole comunitarie sono finite nel mirino dei manifestanti, che le considerano penalizzanti e ne chiedono quindi la riscrittura. Ultimamente da Bruxelles sono arrivati alcuni segnali di apertura, ad esempio la possibilità di ottenere deroghe all’obbligo di lasciare incolto il 4% dei terreni, ma agli agricoltori non basta: la richiesta è di ulteriori misure a sostegno del comparto. Gli appelli sono rivolti anche al Governo italiano, al quale si chiedono sgravi fiscali e una valorizzazione del made in Italy.

La manifestazione dell’Idroscalo fa seguito al presidio che è rimasto in funzione giorno e notte, dal 30 gennaio al 14 febbraio, a Melegnano, prima ai margini della Binasca, quindi nell’ex Consorzio agrario. Numerosi i blocchi stradali anche a Milano, davanti alla sede del consiglio regionale e della Coldiretti. Gli agricoltori hanno preso contatti con la grande distribuzione, mentre una rappresentanza è andata a Sanremo, nei giorni del Festival. Nel campo-base di Melegnano sono stati inoltre organizzati alcuni aperitivi a chilometro zero, per spiegare ai cittadini i motivi della mobilitazione.

