Turisti belgi in vacanza sul lago di Como derubati del camper: la polizia lo ritrova a Buccinasco

Milano, 22 agosto 2023 - E’ stato trovato a Buccinasco, nel Milanese, il camper rubato il 17 agosto scorso a una famiglia proveniente dal Belgio che aveva deciso di trascorrere una giornata di relax sul lago di Como. I turisti avevano parcheggiato il costoso camper in via Borgovico, in città, e si erano allontanati per fare una passeggiata, ma al rientro l’amara sorpresa: il camper non era più in sosta.

La famiglia ha quindi presentato denuncia in Questura e gli agenti di polizia hanno avviato le ricerche. I dati inseriti nel database Interforze del Ministero sono stati diramati a tutte le pattuglie sul territorio italiano. Con i dati scaricati in tempo reale da un sistema GPS, installato nel mezzo, gli agenti hanno visto il percorso effettuato, trovato il camper e interessato la stazione dei carabinieri di Buccinasco che lo hanno trovato fermo in un parcheggio pubblico, con qualche danno alle serrature, qualche oggetto mancante, ma senza particolari danni. Il camper è stato quindi restituito alla famiglia belga che ha ringraziato i poliziotti.