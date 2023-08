Camper rubato restituito grazie al gps

Le ricerche per ritrovare il camper rubato a una famiglia di turisti sono iniziate subito. Una brutta disavventura ma con lieto fine per i visitatori provenienti dal Belgio che avevano parcheggiato il camper in via Borgovico, a Como, per trascorrere una giornata al lago. Al ritorno, il mezzo non c’era più. I turisti hanno subito sporto denuncia alla questura, che ha attivato le procedure di ricerca, diramando un avviso per ritrovare il camper della famiglia. Fondamentale l’aiuto del gps, un piccolo sistema che il proprietario aveva installato in un posto nascosto del veicolo. Il segnale si è fermato a Buccinasco, in un parcheggio pubblico, dove il camper era stato abbandonato. A parte il furto di alcuni oggetti, il veicolo era integro, ma con la serratura spaccata. I carabinieri di Buccinasco sono quindi intervenuti localizzando il camper e restituendolo alla famiglia che, per celebrare il momento, si è scattata un selfie inviandolo alle forze dell’ordine, per ringraziarli dell’immediato intervento.