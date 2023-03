Camper oculistico per visite gratis

Stand KC1, padiglione 3 del MiCo: l’Unione italiana ciechi e ipovedenti è a “Fà la cosa giusta“, in programma da ieri a domani. Ed è tornata, dopo tre anni di pandemia, l’Unità mobile oftalmica di Iapb, perché, tra la possibilità di conoscere il Braille, gli istruttori di cani guida e di diventare "donatore di voce", ci sarà spazio anche per la prevenzione delle malattie che possono compromettere la vista. Anche oggi e domani, dalle 9.30 alle 18, il team del professor Francesco Bandello del San Raffaele offrirà check-up gratuiti senza prenotazione (non sostituiscono una visita e non si possono rilasciare prescrizioni). Gi. Bo.