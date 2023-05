Campari sponsor per il recupero dell’Orchidea

Il fronte è quello della ricerca di sponsor per finanziare progetti culturali. Il Comune punta sui privati per risparmiare fondi pubblici e riuscire comunque a riqualificare e rilanciare alcuni spazi della città. Non a caso, nei mesi scorsi, l’amministrazione ha lanciato un avviso pubblico per la ricerca sponsor per iniziative, eventi, mostre, manifestazioni varie di carattere culturale e promozionale nonché attività di valorizzazione delle sedi culturali civiche nell’ambito della Direzione Cultura nel 2023 e nel biennio successivo. Campari si è proposto come sponsor del progetto denominato “Attività di funzionalizzazione dell’ex Cinema Orchidea” di via Terraggio. La cifra della sponsorizzazione dovrebbe aggirarsi sui 70 mila euro.

M.Min.