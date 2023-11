Campagne di screening. Panettoni solidali per la salute delle donne

Panettoni e pandori per finanziare campagne di screening e acquistare attrezzature all’avanguardia per la salute della donne, il consultorio della Fondazione Martini a Trezzo, Cernusco, Melzo e Peschiera lanciano la campagna natalizia: "12 euro per salvare tante vite". C’è anche una versione per aziende con contributo minimo più alto: 18 euro. Soldi che serviranno a sostituire gli ecografi consumati dall’uso con strumenti di ultima generazione. I fondi serviranno anche per l’acquisto di tablet e tutto il necessario per le prevenzione. Obiettivo, "la tutela di tutte". Ai diversi servizi della Fondazione sparsi sul territorio fra hinterland e Brianza fanno riferimento 10mila pazienti l’anno, minori compresi. "Il filo rosso che guida il lavoro dei nostri operatori è proprio nel legame fra prevenzione e innovazione, ecco perché lanciamo un appello a tutti chiedendo un piccolo aiuto che può fare la differenza". Le prestazioni al femminile sono 13mila 275 l’anno nelle cinque strutture spalmate sulle due province, c’è anche Vimercate, 3.860 le ecografie. Per informazioni sulla campagna solidale si può scrivere una e-mail all’indirizzo info@fondazionemartini.org. I dolci potranno essere ritirati direttamente ai consultori. Bar.Cal.