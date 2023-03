Camminata anti-mafia: no alle infiltrazioni

"No alle infiltrazioni", dopo le scintille in aula della settimana scorsa sull’inchiesta "Caino", arriva la Camminata anti-mafia del Comune e Libera, il 18 marzo, a Pioltello. L’iniziativa anticipa l’appuntamento nazionale a Milano del 21 marzo, Giornata del ricordo delle vittime della criminalità organizzata. Per la sindaca Ivonne Cosciotti (nella foto con il prefetto Renato Saccone) "il messaggio dell’iniziativa è che è possibile combattere una mentalità, un modo di agire e comportarsi che purtroppo sta permeando non solo la Lombardia, ma tutto il Paese". Dopo l’incontro con Nando Dalla Chiesa, la procuratrice Alessandra Dolci e il prefetto Saccone, la città riparte dal corteo "aperto a tutti, giovani, famiglie, associazioni: vogliamo allontanare il più possibile l’ombra generata dagli arresti dei boss che hanno provato a influenzare le elezioni amministrative. Siamo certi che la risposta di tutta l’area dell’Adda-Martesana sarà grande perché questi sono temi che nessuno può ignorare", sottolinea Cosciotti. "È questa la reazione di un intero territorio che lotta contro il malaffare", aggiunge Marta Gerli, assessora alla Legalità. L’evento su scala locale è un’anticipazione di quello a carattere nazionale che si terrà tre giorni dopo nel capoluogo, giunto alla 28esima edizione e che "testimonia il lungo percorso di cambiamento che ha reso protagonista una vasta rete di volontariato - ancora la sindaca - scuole, realtà sociali e le molte iniziative andate a segno, come i beni confiscati, la memoria, educazione alla corresponsabilità, campi di formazione e impegno". Come location è stata scelta la Lombardia, Milano nello specifico, regione e città da sempre considerate utili per le mafie e la corruzione e al tempo stesso capaci di forti reazioni, da cui lo slogan di quest’anno: "È possibile". Bar.Cal.