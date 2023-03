Camici ad alto rischio Solo nell’Asst Nord Milano 13 aggressioni in 70 giorni

di Laura Lana

Solo nei primi mesi del 2023, l’Asst Nord Milano ha registrato 13 segnalazioni di aggressioni, verbali e fisiche, subìte dagli operatori sanitari, e si ha ragione di credere che gli episodi siano ben di più. Tra i più esposti ci sono i lavoratori del pronto soccorso, seguiti da quelli dei servizi di front-line o dell’ambito psichiatrico. Le cause, secondo l’azienda territoriale, sarebbero riconducibili a diversi fattori: stato di agitazione psicomotoria dei pazienti, ambienti non sempre adeguati, difficoltà di comunicazione o carenza di informazioni, aspettative ingiustificate e disattese, ansia e stress. "Ci impegniamo a prevenire e gestire le azioni aggressive nei confronti del personale sanitario e di front-line – commenta la dottoressa Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell’Asst Nord Milano –. Da due anni è attivo un gruppo di lavoro composto da professionisti con ruoli e competenze multidisciplinari, che si occupa di definire e attuare strategie per ridurre il fenomeno e di intervenire in caso di segnalazione di aggressione".

L’equipe è formata da esperti di comunicazione, risk manager, referenti del servizio prevenzione e protezione, psicologi, esperti di organizzazione e logistica, oltre all’ufficio legale. "Il gruppo si riunisce periodicamente e ha già promosso interventi strutturali per mettere in sicurezza le situazioni più esposte a rischio, definendo diverse strategie per informare i pazienti e i loro familiari". Sono stati realizzati anche corsi di formazione per i professionisti per la gestione del conflitto e tecniche di de-escalation della violenza. Oggi, per la Giornata nazionale per la prevenzione e la gestione della violenza sugli operatori, l’Asst Nord Milano lancia una campagna di comunicazione rivolta a operatori e utenti con lo slogan "Rispetta chi ti aiuta". Obiettivo: costruire un clima di collaborazione e rispetto reciproco, condizione essenziale per un contesto lavorativo e di cura sereno. "I danni subiti dagli operatori vittime di violenza sono gravissimi. Anche nel caso in cui non vi siano state lesioni fisiche, rimane un senso di fragilità e paura nell’affrontare la normale attività lavorativa. Non possiamo permettere che questo accada e quindi stiamo moltiplicando gli sforzi per proteggere il personale, anche segnalando all’autorità giudiziaria gli episodi di violenza".