Cambio al vertice: alla guida della Tenenza arriva Antonio Prete

La Tenenza dei carabinieri ha un nuovo comandante. In questi giorni, infatti, alla guida della caserma colognese è arrivato il tenente Antonio Prete, 46 anni, salernitano di nascita, con una lunga esperienza nella lotta alla criminalità organizzata. Il nuovo comandante arriva da Anzio. Per il militare si tratta di un ritorno in Lombardia. Il suo primo incarico, dopo l’arruolamento nella Benemerita nel settembre del 1999, è stato infatti a Gallarate. Poi il trasferimento in Campania, prestando servizio al comando di Castel Volturno, nel periodo segnato dalla strage a opera del clan dei Casalesi. Da qui il lavoro nelle Compagnie di Torre Del Greco e di Salerno, come comandante del nucleo Radiomobile. Prima dell’arrivo a Cologno Monzese, l’ultimo incarico è stato svolto alla Compagnia di Anzio, dove ricopriva il ruolo di comandante del nucleo operativo e radiomobile, competente anche per il territorio di Nettuno. Entrambi i Comuni, nel 2022, sono stati sciolti e commissariati per infiltrazione mafiosa. La.La.