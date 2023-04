Cambia la sindaca dei ragazzi ma non l’impegno per la comunità

Tutti i progetti sono stati realizzati e ora cambio della guardia alla guida del Consiglio comunale dei ragazzi e della ragazze a Cernusco. Un passaggio di testimone in rosa. Mentre fra i "grandi" il sindaco è sempre stato un uomo, i baby politici hanno scelto per due mandati, quello che si chiude e quello che si apre, una adolescente. Esce Giulia Caletti, entra Pamela Cavati. Alla neoeletta l’ormai ex sindaca augura di poter proseguire "con creatività e responsabilità, come è stato sin qui". In un’aula insolitamente invasa da "under" e da famiglie sono rimbalzate le migliorie chieste e ottenute dagli studenti che prima di passare il testimone hanno visto andare in porto le loro proposte, in cima alla lista la Bicipolitana, le linee per biciclette alla scoperta del territorio con cartelli studiati a scuola, "per un progetto di mobilità dolce che vuole fare del Naviglio un centro sempre più in sella". L’impegno per l’ambiente è evidente anche negli autogrill per uccelli migratori, vere e proprie isole al parco per rifocillarsi e riposare nelle lunghe rotte che riempiono i cieli di stormi ai cambi di stagione, e nei recentissimi cestini diffusi contro i mozziconi di sigaretta abbandonati un po’ ovunque, i ragazzi hanno voluto metterli a disposizione in punti particolarmente battuti, nei giardini pubblici e nel salotto, "dove vince la maleducazione". Anche in questa iniziativa emerge l’anima verde del gruppo, raccolta dalla nuova presidente del Ccr, che appena eletta dopo le consultazioni negli istituti Hack, Montalcini e Bachelet ha subito rotto il ghiaccio parlando al microfono in sala consiliare: "Siamo qui per contribuire al bene della città". Per tutti il plauso di insegnanti e amministratori. "Non esiste felicità nell’egoismo, questo consiglio è un esempio", aggiunge Marco Erba, neo vicesindaco dopo le dimissioni di Nico Acampora, e docente. Commosso il sindaco Ermanno Zacchetti: "Mi metto a disposizione dei giovani, sempre presenti al nostro fianco".

Barbara Calderola