Cambia la gestione dei parcheggi

Stasera le tariffe in consiglio comunale, poi la gara d’appalto. Cambio gestione per 210 parcheggi a pagamento. E fra questi gli 89 del primo piano interrato del silos colabrodo di piazza Risorgimento. I lavori di risanamento e ristrutturazione di un piano del parcheggio sotterraneo sono, per restare in tema agli sgoccioli. Il gestore dovrà occuparsi di allestire macchinette d’esazione, nuovi ingressi e apparecchiatura tecnica. L’apertura? "Ormai non manca molto", così l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ferrari. È chiuso da un decennio. Darà risposta a una pesante esigenza di posti auto nella zona centrale. Occorrerà invece attendere per vedere la riqualificazione, e la riapertura, del secondo piano sottoterra, quello andato a bagno più e più volte negli anni. Falda alta, corsi d’acqua sotterranei, difetti strutturali. Il piano approvato è complessivo. Si lavora "con il prezioso ausilio tecnico di Cap". Aperto una quindicina di anni fa è stato sin dall’inizio una spina nel fianco. Due i gestori che negli anni hanno preso in carico la struttura uscendo poi di scena. Negli anni scorsi l’acquisizione da parte dell’Amministrazione e l’avvio della progettazione.

Monica Autunno