Cambi d’uso e volumetrie: nelle casse comunali tornano 4,5 milioni

Isolati produttivi, ormai dismessi, lasciano il posto a nuove case. É la rigenerazione urbana, con tanto di incentivi volumetrici, prevista dalla legge regionale e dal nuovo Pgt sestese. "Già tre anni fa il Comune inserì il capannone di viale Casiraghi nella mappatura degli edifici meritevoli del 20% di aumento volumetrico, a fronte di un recupero entro 3 anni – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. A oggi abbiamo quattro riconversioni in atto nella città costruita".

In piazza Oldrini sono già iniziati i lavori per le Terrazze Rondò, il maxi complesso residenziale da 107 appartamenti, con tanto di palestra e spazio di coworking condominiale, che prenderà il posto dell’edificio dell’Inps, vuoto e chiuso da anni: 24 milioni di investimento da parte della proprietà, la stessa dell’ex Impregilo (altro edificio dismesso da oltre un decennio). Nei giorni scorsi sono iniziate le demolizioni in via Boccaccio 164: dove c’era una fabbrica, la cooperativa UniAbita costruirà nuovo residenziale con corti interne e tre piccoli parchi condominiali. In itinere ci sono poi le pratiche per il permesso in deroga per lo studentato di via Milanese da 418 posti letto, che avrà 200 metri quadrati al piano terra per iniziative culturali: la casa degli universitari sorgerà al posto dell’ex palazzina dell’Enel. "In questo modo non andiamo a consumare nuovo suolo e a rigenerare parti di territorio depresso con modalità sostenibili e poco impattanti nei quartieri – ha sottolineato Lamiranda -. Ci sono anche due villette che saranno riqualificate. Quindi sei interventi su un censimento che aveva visto venti edifici in disuso da oltre dieci anni. Questo con il vecchio Pgt non sarebbe stato possibile, per i cambi d’uso e le altezze possibili". Si trasforma la città e anche le casse pubbliche: il Comune torna a incassare. Complessivamente sono entrati 4,5 milioni di euro. La.La.