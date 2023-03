“Calici e inchiostro” a Cascina Grande Letture, vini e i consigli dei sommelier

L’eno-letteratura sbarca a Rozzano con "Calici e inchiostro", incontri letterari con degustazione in Cascina Grande. A Rozzano via a "Calici e inchiostro": si tratta di quattro appuntamenti a partire da domani alle ore 17.30 che avranno come location il centro culturale di Cascina Grande, dove sarà possibile gustare vini di pregio guidati da esperti sommelier e accompagnati da letture a tema tratte da "Vino al vino" di Mario Soldati. L’iniziativa eno-letteraria si svolge in collaborazione con Fisar (Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori) e le letture sono a cura di Adriana Milani. Gli altri appuntamenti sono in calendario per domenica, sabato 11 e domenica 12 marzo. Per maggiori informazioni e per prenotazioni contattare il numero della biblioteca 028925931.