Milano, torna l’anticiclone e il caldo estremo: massima allerta per gli anziani

Potrebbe essere la peggiore dell’estate, per Milano, l’ondata di calore portata dall’anticiclone Nerone che investe il nostro Paese nel weekend del controesodo: da oggi sino a metà della prossima settimana le temperature potrebbero salire fino a 38 gradi in città.

Da giovedì grava poi l’incertezza del ciclone Poppea, che potrebbe sprigionare temporali estremi come quello che esattamente un mese prima ha fatto strage d’alberi a Milano e colpito un Nord sino a quel momento relativamente risparmiato dall’impatto più grave delle ondate di calore che nelle settimane centrali di luglio hanno devastato il Centro-Sud.

E non solo con gli incendi: le conseguenze sanitarie delle temperature estreme (record di 47 gradi a Palermo, nell’entroterra sardo si sono superati i 48) che hanno infierito per più giorni (ben diciotto a Roma, 14-15 nelle altre città) soprattutto sulla popolazione più fragile, come gli anziani, sono nero su bianco nel terzo rapporto dei sistemi di allarme (HHWWS), del sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera (Sismg, che monitora 51 città italiane) e degli accessi in pronto soccorso che si può leggere sul sito del Ministero della Salute, relativo al periodo tra il 1° luglio e il 4 agosto.

Le città del Centro-Sud hanno registrato un eccesso di mortalità di oltre 500 decessi nella popolazione anziana, più alto del 9% rispetto alle attese con picchi del 61% a Reggio Calabria, del 53% a Campobasso, del 42% a Bari e del 35% a Catania, mentre al Nord la mortalità è stata complessivamente del 13% inferiore alle aspettative.

A Milano sono stati registrati 800 decessi tra gli over 65, 102 in meno rispetto ai 902 stimati (-11%). Ma l’estate del caldo estremo non è ancora finita, e il colpo di coda investe Milano in queste ore: l’ultimo bollettino del Ministero (che ha un raggio di tre giorni) su Milano batte semaforo giallo da ieri e domani scatta l’arancione, penultimo livello su quattro che indica già un rischio per la salute, in particolare per le fasce di popolazione più esposte (oltre agli anziani, neonati e bambini piccoli, donne incinte, malati cronici e psichiatrici, non autosufficienti, persone che abusano di alcol e droghe, o che vivono in condizioni disagiate, o fanno esercizio fisico o un lavoro intenso all’aria aperta). Mentre il bollettino "Humidex" dell’Arpa per oggi e domani è virato al rosso del "disagio forte" da calore su tutte le province lombarde.

A ieri la situazione nei pronto soccorso era stazionaria, con l’eccezione della periferia della metropoli, con il Sacco in particolare, il San Raffaele e il Niguarda in misura minore, già sotto pressione. Ma il banco di prova arriverà con la persistenza delle temperature estreme. I sorvegliati speciali sono gli anziani, in particolare circa ottantamila ultrasettantacinquenni che vivono soli a Milano, di cui 4.300 considerati "ad alto rischio" in base al Piano Caldo dell’Ats Metropolitana che durante le ondate di calore mette a disposizione dei Comuni l’elenco dei residenti più fragili.

Quello di Milano ha in funzione (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18) anche il contact center 02.02.02 , cui si può chiedere aiuto anche per consegna pasti, sostegno telefonico e raccomandazioni per proteggersi dal caldo estemo. Le più importanti: evitare di uscire nelle ore più calde (tra le 11 e le 17), rinfrescare l’ambiente in cui si soggiorna (aprendo le finestre la mattina presto e chiudendo imposte o tapparelle) e bere molta acqua, cosa particolarmente importante per gli over 75 che rischiano la disidratazione poiché avvertono meno lo stimolo della sete.