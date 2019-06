Milano, 27 giugno 2019 - Un inizio d'estate rovente a Milano. Da oggi gli operatori e i volontari di Fondazione Progetto Arca distribuiranno circa 10mila bottigliette da mezzo litro di acqua naturale fresca, succhi di frutta e bevande energetiche - donate dal Banco Alimentare della Lombardia - alle persone senza dimora e bisognose che necessitano di un momento di refrigerio durante il picco di caldo previsto in questi giorni. A Milano sono circa 3mila i senza tetto, di cui circa 300 i cosiddetti "irriducibili" ovvero coloro che rifiutano di andare in centri diurni e/o strutture di accoglienza, vivendo così giorno e notte per strada. La distribuzione, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, durerà fino a sera e proseguirà anche nei giorni successivi avvalendosi dei 400 volontari di Progetto Arca e delle unità mobili h24.

"Grazie ai numerosi volontari delle Unità di Strada di Progetto Arca - ha spiegato Alberto Senigallia, presidente di Progetto Arca - , sarà possibile estendere la distribuzione delle bottigliette d'acqua anche ad altri punti della città, in particolare alle zone di maggiore aggregazione delle persone in difficoltà, che potranno così ricevere supporto e sollievo". "Alle 11 di questa mattina, complice anche il gran caldo - ha detti Miriam Pasqui referente dell'unità di coordinamento emergenze sociali del Comune di Milano - sono state distribuite già circa un migliaio di bottigliette di acqua. Questo la dice lunga sull'esigenza a cui cerchiamo di dare risposta". "È un'iniziativa che mettiamo in campo da qualche anno, precisamente dal 2013 - ha continuato Senigallia - Con il

sopraggiungere del caldo i nostri volontari assieme alle unità di strada vanno tutto il giorno in giro a distribuire acqua e bevande energetiche, cercando di instaurare anche una relazione con i vari senza tetto così da indirizzarli ai centri diurni e di sostegno convenzionati con il Comune di Milano. È un'idea molto semplice ma di grande effetto: nel nostro piccolo proviamo a preservare queste categorie fragili dalla disidratazione".

Le bevande saranno accessibili in vari punti della città: al centro aiuto della Stazione centrale, all'Exodus e nei centri diurni convenzionati con il Comune. I numeri verde: 800777888 rivolto agli anziani in difficoltà e il 02 88447646 del centro aiuto per i senza dimora.

