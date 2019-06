Milano, 26 giugno 2019 - Milano nella morsa del caldo. Cosa fare? Importantissimo bere. Per questo, domani, giovedì 27 giugno, gli operatori e i volontari di Fondazione Progetto Arca allestiranno un gazebo nel piazzale antistante la Stazione centrale di Milano (vicino alla 'Mela' di Pistoletto) per iniziare la distribuzione di 10mila bottigliette da mezzo litro di acqua naturale fresca, donate dal Banco alimentare della Lombardia, alle persone senza dimora e bisognose durante il picco di afa previsto in questi giorni.

La distribuzione, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, durerà fino a sera e proseguirà anche nei giorni successivi, arricchita dalla consegna di succhi di frutta e bevande energetiche. Grazie ai volontari delle Unita' di Strada di Progetto Arca, sara' possibile inoltre estendere la distribuzione delle bottigliette d'acqua anche ad altri punti della citta', in particolare alle zone di maggiore aggregazione delle persone in difficoltà.