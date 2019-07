Milano, 28 luglio 2019 - "È troppo brutta, in foto era più carina: non la ritiro!". La cagnolina Cora, una cucciola di simil corso di 3 mesi è stata trattata come fosse un pacco e rimandata indietro dalla famiglia milanese che in un primo momento si era mostrata disponibile ad adottarla. Dopo averla scelta guardandola on line, e dopo averle fatto affrontare un viaggio di 25 ore dall’Abruzzo alla Lombardia, non l’ha più voluta. Ma questa storia ha un lieto fine: grazie a un tam tam sui social, la cagnolina sarà finalmente adottata da una famiglia in Liguria. L’appello della volontaria che ha seguito la vicenda è comparso su Facebook il 19 luglio: «Aiutiamola, condividiamo. E' dolcissima e buonissima. Adatta a bimbi, altri cani e gatti». Una storia che ha commosso e indignato e, soprattutto, spinto sempre più persone a darsi da fare: l’appello è stato condiviso 18.176 volte, ha conquistato più di 1.451 commenti e suscitato più di 2.660 reazioni tra like, cuori e lacrime.

Cora fa parte di una cucciolata abbandonata in provincia dell’Aquila. Salvata da alcuni volontari insieme alle sue quattro sorelline, è stata vaccinata e le è stato messo il microchip. Poi la sua foto, insieme a quelle di altri cagnolini, è stata pubblicata on line sperando che qualcuno chiedesse di adottarla. «La prendiamo noi», ha risposto una famiglia milanese. Così è partita la staffetta della speranza, per portare Cora fino in Lombardia. Invece di accoglierla, la famiglia l’ha rifiutata. Così Cora è dovuta tornare indietro. Da qui, l’appello diventato virale. E sono piovute richieste di adozione. Ora Cora è pronta ad abbracciare la famiglia che le vorrà bene, in Liguria. Tra i commenti, c’è chi vuol ripagare con la stessa moneta la persona che ha rifiutato la cagnolina: «Vorrei sapere il nome di questa/o adottante, in modo da rifiutarla/o perché troppo brutta, quando entra in canile»