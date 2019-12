Milano, 24 dicembre 2019 - Caduto da una scala mentre stava lavorando in un box di via Achillini zona Niguarda, ha avuto la forza di raggiungere il suo furgone ma poi è svenuto. Gli accertamenti sono in corso, ma sarebbe questa la dinamica dell’infortunio sul lavoro a un uomo italiano di 53 anni, "tuttofare" esperto di lavori edili, portato in gravi condizioni al San Gerardo di Monza ieri poco dopo le 14.

"Lo avevo chiamato io – spiega il cittadino che lo aveva ingaggiato – per pannellare il soffitto del mio box con del polistirolo. Un lavoro semplice, con materiale leggero da maneggiare. L’intervento era quasi concluso quando si è verificato l’incidente al quale, sfortunatamente, nessuno ha assistito perché era solo in quel momento. Mia figlia, rientrando a casa, mi ha detto di correre giù perché quell’uomo si era fatto male. C’era il trabattello smontato e una scala. Nessuno ha potuto soccorrerlo subito, proprio perché era solo. Ma chi lo ha visto sul furgone ha detto che era cosciente, che parlava". Poi la condizione deve essersi aggravata, tanto che l’ambulanza lo ha trasportato in codice rosso. Sul posto anche la polizia. Si ipotizza che sia caduto dall’alto, dalla scala. Procede l’Ats. Un infortunio sul lavoro a distanza di meno di una settimana da quello di via Del Sarto, zona Città Studi: mercoledì un tecnico di 37 anni era precipitato dal tetto di una villa in ristrutturazione: volo di oltre 7 metri.