Cade in un pozzo profondo 2,5 metri Ferita una paziente psichiatrica

di Laura Lana

Giù nel buco per quasi due metri e mezzo di profondità. Per tirare su la donna e riportarla in superficie, un vigile del fuoco si è dovuto imbragare e scendere nel cunicolo che si è aperto nel terreno. Quando è riemersa e si è rimessa in piedi non aveva neanche un graffio. È successo ieri in via Campanella, nell’area esterna della Residenza sanitaria disabili, che è gestita dalla cooperativa sociale Rembrandt. A essere finita in quel pozzo è stata una paziente psichiatrica della Rsd, che in quel momento si trovava fuori insieme agli altri utenti. Camminando sul prato, il terreno ha ceduto ed è caduta. Sul posto sono immediatamente arrivati i pompieri, la polizia di Stato, l’Ats e gli operatori del 118, chiamati dalla struttura sanitaria. La 34enne è stata trasportata all’ospedale San Gerardo per controlli, ma dalla prima ecografia non avrebbe riportato fratture. "Non aveva neanche un graffio. E, per fortuna, non si è neanche spaventata né agitata, fortunatamente. Quando è uscita la prima cosa che ha detto è stata “Mi date ora il mio cioccolatino che dovevo mangiare?” – racconta il personale della struttura -. Proprio in quel giardino c’è una grotta con la Madonnina: ha davvero guardato in basso". Nessuno sapeva che in quell’area ci fosse un pozzo. La struttura probabilmente risale a diversi decenni fa: sono stati trovati attorno dei mattoni come quelli delle acciaierie Falck. Del resto, il giardino è da sempre utilizzato per le attività all’aperto dei pazienti e per i momenti conviviali, come le grigliate estive. Sotto il manto erboso è stata trovata un’asse di legno ammalorata. La tavola marcia ha ceduto causando la caduta.